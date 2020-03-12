الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستحدث المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة أداة سالم "covid-19" كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد covid-19، حيث تم نشرها على موقع الوزارة https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/016.aspx .يأتي ذلك ضمن أنشطة المركز المستمرة في التنسيق للخطة الوطنية للتواصل أثناء المخاطر، إضافةً إلى تطوير نظام الإنذار المبكر لمخاطر الصحة العامة، ومن ضمنها فيروس كورونا الجديد "covid-19".يذكر أن المركز يعـد مركزاً عالمياً متعاوناً مع منظمة الصحة العالمية في صحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية، وأحد المراكز الدولية القليلة المتخصصة في هذا المجال، وتتمحور أهدافه حول وضع وتطوير السياسات والخطط المبنية على البراهين وتعزيز البحوث والدراسات العلمية، وتوثيق الخبرات والتجارب الوطنية لجميع مناحي الأداء المرتبط بصحة وإدارة الحشود والتجمعات البشرية، وتطوير الكوادر البشرية في الحشود والتجمعات البشرية، والمشاركة في تفعيل المساهمة المجتمعية وإنشاء نظام معلوماتي صحي موحد لإدارة صحة الحشود والتجمعات البشرية، والاستفادة بإيجاد إرث مستمر ينتج من كل الخدمات الصحية المقدم لاستدامة المنظومة الصحية للمملكة ولضيوف الرحمن.وحقق المركز العديد من الإنجازات من أهمها إطلاق المرحلة الأولى من نظام الإنذار المبكر "HEWS"، الذي يعمل كآلية إنذار وتنبيه من المخاطر المحتملة في مجالات الصحة العامة عبر الاستفادة من بيانات وإحصائيات متعددة المصادر تتم معالجتها وتوظيفها لتطبيقها خلال موسم الحج، إضافة إلى إطلاق نظام تقييمات مدى توفر الخدمات واستعداداتها "SARA"، الذي تم تدشينه وتطبيقه واستخدامه بنجاح لتوثيق مدى توفر الخدمات الصحية وقياس تطورها على مدار مواسم الحج لتقديم نتائج تستند إلى الأدلة للتخطيط المستقبلي للخدمات بما يتماشى مع رؤية 2030 ، وكذلك تنفيذ أداة جدة "Jeddah Tool "وهي أداة تم تطويرها للتقييمات الاستراتيجية لمخاطر الصحة العامة في مناسبات التجمعات والحشود الكبيرة.كما جرى مؤخراً استحداث أداة سالم "Salem Tool" وهي أداة سعودية تستند إلى معايير عالمية لتقييم المخاطر الصحية للتجمعات الجماهيرية وتوجيه سبل تقديم الخدمات الطبية التشغيلية، كما قام المركز بنشر أكثر من 40 بحثاً علمياً في مجلات عالمية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأيضاً تم تطوير برامج تدريبية مخصصة في المجالات المرتبطة بصحة الحشود مثل "إدارة مخاطر الصحة العامة، والتعامل مع ضربات الحرارة"، كما يشارك في بحوث نوعية في مجال الأمراض المرتبطة بالحرارة "ضربات الشمس"، وعمل دليل وطني طبي للتعامل معها.// انتهى //11:23ت م0042