الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واستفقد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي اليوم، عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات.واطلع معاليه خلال الجولة على عدد من الوحدات داخل العمادة منها وحدة العناية بالمستفيدين ومركز المعلومات ووحدة الشبكة ووحدة المخاطر وأمن المعلومات وجاهزية الفصول الافتراضية والمنصات الإلكترونية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بعد قرار تعليق الدراسة.// انتهى //12:07ت م0059