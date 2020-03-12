عام / مدير جامعة الملك سعود يتفقد سير العمل بعمادة التعاملات الإلكترونية وجاهزية الفصول الافتراضية والتعليم عن بعد
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
تفقد معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي اليوم، عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات.
واطلع معاليه خلال الجولة على عدد من الوحدات داخل العمادة منها وحدة العناية بالمستفيدين ومركز المعلومات ووحدة الشبكة ووحدة المخاطر وأمن المعلومات وجاهزية الفصول الافتراضية والمنصات الإلكترونية بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بعد قرار تعليق الدراسة.
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12:07ت م
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