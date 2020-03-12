الرباط 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم، الضوء على المخاوف السائدة في المغرب من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان السُلطات الصحية المغربية تسجيل سادس إصابة، مشيرةً إلى القرارات التي اتخذتها بوقف كل التظاهرات والمناسبات كاجراء احترازي لتفادي انتشار الفيروس.وتطرقت إلى إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة باتت تعد فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم وباءً عالميًا.ونقلت صحف الخميس عن المنظمة أن إجمالي الحالات المؤكدة لفيروس كورونا حتى أمس وصل إلى أكثر من 115 ألف مصاب حول العالم، ووصل عدد الوفيات إلى 4200 وفاة.وتابعت وضع اللاجئين والمهاجرين العالقين على الحدود التركية اليونانية، وتناقلت إعلان الجيش العراقي أن عشرة صواريخ كاتيوشا سقطت على قاعدة عسكرية عراقية قرب العاصمة بغداد تؤوي جنودًا أمريكيين.وتناولت صحف المغرب المخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة ومواد نووية غير معلنة محتملة في مواقع اختبار إيرانية.// انتهى //12:16ت م0061