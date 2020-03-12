مكة المكرمة 17 رجب 1441هـ الموافق12 مارس 2020م واسأعلنت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة عن انتهاء فترة استقبال المشاركات للمسابقة الإلكترونية في حفظ السنة النبوية، التي أطلقتها الجمعية مؤخراً, حيث بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 200 متسابقاً من مختلف مناطق المملكة.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد الدكتور عصام الجفري أن المسابقة تمثلت في تسجيل مقطع فيديو من قبل المتسابق وهو يلقي فيه حديثاً عن النبي – عليه الصلاة والسلام- الذي تم اختياره من قبل الجمعية، مشيراً أنها تضمنت فرعين الأول من عمر عشر سنوات وحتى الثانية عشر والثاني من عمر ثلاثة عشر وحتى الخامسة عشر.وأبان الجفري أن الجمعية ستعلن عن الفائزين العشرين بعد الانتهاء من الفرز النهائي بالمعايير والشروط المعلنة عنها سابقاً, وتشارك في تحكيم المشاركات نخبة من المختصين في ذات المجال.// انتهى //12:29ت م0063