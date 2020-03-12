عام / الصين تعلن تجاوزها ذروة وباء كورونا
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
بكين 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، وذلك وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة مي فنج: إن الوضع الوبائي في الصين وصل إلى "مستوى أدنى" بشكل عام.
ووفقًا للجنة الصحة، فقد تم تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس و 11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 80793 ، توفيت منها 3169 حالة.
// انتهى //
12:54ت م
0070