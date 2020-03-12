الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.وهنأ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدكتور السلمي، متمنياً له المزيد من التوفيق في مهامه.وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكداً أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.بدوره، عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.// انتهى //12:59ت م0071