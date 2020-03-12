أبها 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيها متقدما عن نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على محافظتي بيشة وتثليث والمراكز التابعة لهما بمنطقة عسير، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //13:05ت م0073