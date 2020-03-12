أبها 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الجاري " 261 كجم " من المنتجات الغذائية الفاسدة، وأغلقت 8 منشآت مخالفة وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية على الأسواق ومواقع بيع المنتجات الغذائية.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق التفتيشية رصدت خلال جولاتها عدداً من المخالفات الصحية منها وجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وسوء نقل وتخزين عدد من الأصناف الغذائية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة وعدم الالتزام بالزي الرسمي، مُبيناً اتخاذ الإجراء النظامي حيال تلك المخالفات المرصودة والتي تمثلت في إغلاق بعضها وتطبيق لائحة الغرامات على منشآت أخرى.ودعت أمانة منطقة عسير الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى عبر رقم البلاغات الموحد 940 .// انتهى //13:51ت م0092