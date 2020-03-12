لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسوصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوَفَيَات في بريطانيا 8 أشخاص.وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.// انتهى //13:53ت م0094