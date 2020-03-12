عام / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 460 مصاباً والوَفَيَات إلى 8
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
وصل عدد المصابين المؤكد بفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن إلى 460 مصابًا، فيما توفي شخصان آخران جراء عدوى الفيروس ليبلغ عدد الوَفَيَات في بريطانيا 8 أشخاص.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية اليوم بأن أحد المتوفين رجل في السبعينات من عمره ويعاني من أمراض سابقة فيما كان ثانيهما رجلًا مسنًا مصابًا بعدة مشكلات صحية.
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13:53ت م
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