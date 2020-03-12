لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالهجوم الصاروخي الذي وقع أمس في قاعدة التاجي بالقرب من العاصمة العراقية بغداد وراح ضحيته جندي بريطاني وآخرين أمريكييّن.ونقلت الصحف تصريحات القائد الأعلى للقيادة الموحدة للقوات الأمريكية بإقليم الشرق الأوسط بأن قوات بلاده قدمت إلى حركة طالبان الأفغانية "دعمًا محدودًا جدًا" من أجل القضاء على وجود تنظيم داعش الإرهابي في شرق أفغانستان.وعرجت على قرار الولايات المتحدة الأمريكية حظر السفر إلى 26 دولة أوروبية بسبب المخاوف من انتشار فيروس كرونا المستجد.وتناولت في الشأن المحلي تقاير متنوعة عن ميزانية العام المالي الجديدة التي أعلن عنها وزير المالية أمس مشيرة إلى احتوائها على عدد من الإجراءات التحفيذية لتفادي تأثيرات فيروس كرونا على الاقتصاد.// انتهى //14:06ت م0095