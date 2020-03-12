أبها 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأقرت أمانة منطقة عسير اليوم عدد من الإجراءات والتدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد .وشملت الإجراءات جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك كالمطاعم ،والمطابخ ،ومحلات الحلاقة ،والبوفيهات، ومحلات بيع الوجبات السريعة، والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والسياحية، حيث تم الزام جميع مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات و النظافة الشخصية بالإضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز. وشملت التعليمات التي أصدرتها الأمانة إلزام الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات في دورات المياه ومواقع البيع.وأبانت الأمانة أنها ستنفذ والبلديات التابعة لها حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية و سيتم تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين ،التي قد تصل إلى الإغلاق ، حيث ستشمل الجولات جميع مدن ومحافظات المنطقة .// انتهى //14:15ت م0098