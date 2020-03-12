أبها 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسنفذت جامعة بيشة أكثر من 4300 ساعة تعلم إلكترونية من خلال الفصول الافتراضية عبر نظام "بلاك بورد" يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع بداية تنفيذ خطة الجامعة لتفعيل "التعليم عن بُعد" خلال فترة تعليق الدراسة المؤقت.وأبان عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور سعد بن ملهي الشهراني أنه استفاد من الفصول الافتراضية أكثر من ١٥٢٦٠ طالباً وطالبة بنسبة حضور بلغت 76 بالمائة، مبيناً أن مهام العمادة تتضمن التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدامه وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية ورفع التقارير الأسبوعية.// انتهى //14:16ت م0099