عرعر 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسقامت بلدية غرب عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس بحملة رقابية على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة وذلك للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الصحة العامة والالتزام بلبس القفازات والكمامات والتعقيم الدوري منعاً لانتقال الأمراض المعدية .وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف أكثر 211 كيلوجراما من مواد مجهولة المصدر ومصادرة وإتلاف 3 كيلوجرامات من مواد متداولة وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية .وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أنها ستكثف الجولات التفتيشية الرقابية، التي تهدف للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.// انتهى //14:19ت م0100