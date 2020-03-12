بيروت 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأكد مدير عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني، أن الوكالة اتخذت إجراءات فاعلة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، للوقاية من فيروس "كورونا".وأشار كودوني في تصريح صحفي اليوم، أن (الأونروا) حريصة كل الحرص على سلامة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومنع انتقال فيروس "كورونا" إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية .// انتهى //14:27ت م0101