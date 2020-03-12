بروكسل 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسانتقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الأمريكية أمام المواطنين الأوروبيين لمدة شهر واحد.وقال كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك أن الفيروس كوفيد 19 هو أزمة عالمية، لا تقتصر على أي قارة، وتتطلب التعاون بدلاً من العمل من جانب واحد.وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على الطابع أحادي الجانب للقرار الأمريكي بفرض حظر السفر ودون استشارة، مؤكداً أنه يتخذ إجراءاتٍ قويةً للحدِّ من انتشار الفيروس.// انتهى //14:27ت م0102