الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسعقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم اللقاء التنسيقي العاشر لأمناء أوقاف الجامعات السعودية، بهدف تبادل الخبرات وتبني بعض المبادرات الوقفية المشتركة وتذليل بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه أمناء أوقاف الجامعات السعودية ودراسة الأنظمة واللوائح والاستفادة من التجارب العالمية في أوقاف الجامعات.وبدأ اللقاء أعماله بجلسة افتتاحية ألقى خلالها المدير التنفيذي والمشرف على أوقاف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور ماجد بن محمد الدويش كلمة أثنى بها على الدعم الموجهة لأوقاف الجامعات السعودية لبناء لوائح موحدة تخدم جميع الجامعات من خلال إطار عام مستند على نظام الجامعات الجديد وعلى الهيئة العامة للأوقاف.ثم استعرض رئيس اللقاء التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية الدكتور عصام بن حسن كوثر في الجلسة الافتتاحية ما تم إنجازه من توصيات اللقاء التنسيقي التاسع، إضافة إلى تقييم عام للمرحلة السابقة.وجاءت الجلسة الأولى لعرض ومناقشة اللائحة المقترحة لتنظيم الأوقاف بالجامعات السعودية والخروج منها بعدة توصيات بهذا الشأن.فيما افتتحت الجلسة الثانية بكلمة معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وأكدت فيها على أن أفضل مثال لنجاح الجامعات هي في مثل هذه الاجتماعات للقيادات الأكاديمية أمناء أوقاف الجامعات السعودية لتسطير مرحلة جديدة في تاريخ الجامعات من خلال صياغة اللوائح التي تقود المستقبل، كما دار خلال الجلسة الثانية حوار حول اللائحة المقترحة لتنظيم الأوقاف بالجامعات السعودية بحضور الهيئة العامة للأوقاف.واختتم اللقاء بجولة تعريفية لمرافق الجامعة وزيارة للشركات الوقفية تضمنت (المكتبة المركزية، شركة الأعمال الانسانية، شركة نورة الطبية ومركز المحاكاة، مستشفى الملك عبدلله بن عبدالعزيز الجامعي).الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الهيئة العامة للأوقاف مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة في أن يكون قطاع الأوقاف قطاعًا فاعلًا ومؤثراً ويسهم في دعم وتطوير مختلف القطاعات ذات العلاقة بالأوقاف لتحقيق أثر تنموي مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة تلبي احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.//انتهى//14:34ت م0103