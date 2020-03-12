الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسقررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي تعليق الموسم المنتظم "حتى إشعار آخر" على خلفية إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا الذي أحدث فوضى عارمة في الروزنامات الرياضية العالمية، لاسيما في آسيا وأوروبا.ولم تحدد الرابطة هوية اللاعب المصاب بالفيروس، وقالت في بيان أنها "قررت إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة أمس (الأربعاء) حتى إشعار آخر", مبينةً أنها ستستغل هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدماً في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا".واتخذت الرابطة القرار الذي تزامن مع قرار الإدارة الأميركية بحظر السفر من وإلى أوروبا لمدة ثلاثين يوما، مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بعد تصصريحات لمدرب دنفر ناغتس مايك مالون كشف فيها إصابة لاعب أحد لاعبي الفريق بالفيروس وكانت السبب خلف قرار تعليق المباراة ومن ثم الموسم المنتظم بأكمله.ولم تكن مباراة يوتا ومضيفه أوكلاهوما سيتي الوحيدة التي ألغيت أمس الأربعاء، بل قررت الرابطة أيضا تعليق مباراة ساكرامنتو كينغز وضيفه نيو أورليانز بيليكانز لأن أحد أفراد الطاقم التحكيمي الذي كان من المفترض أن يدير اللقاء، أدار مباراة ليوتا الإثنين ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب (92-101)، وبالتالي هناك احتمال بأن يكون أصيب بالفيروس.وكان من المقرر أن تقام أمس ست مباريات في الدوري لكن أربع منها استكملت حيث حقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الـ29 من أصل 31 مباراة خاضها في ملعبه، وجاء على حساب ضيفه ديترويت بيستونز 124-106 بفضل الكاميروني جويل إمبيد (30 نقطة مع 14 متابعة).// انتهى //14:34ت م0104