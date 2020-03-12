سياسي / المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل اثنين من عناصر الفصائل الموالية لتركيا
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
وقع انفجار عنيف اليوم بريف مدينة رأس العين بشمال محافظة الحسكة السورية، نجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل "الجيش الوطني" السوري ببلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر تلك الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين.
// انتهى //
14:36ت م
0106