لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسوقع انفجار عنيف اليوم بريف مدينة رأس العين بشمال محافظة الحسكة السورية، نجم عن انفجار سيارة ملغمة عند أحد الحواجز العسكرية التابعة لفصائل "الجيش الوطني" السوري ببلدة تل حلف بريف مدينة رأس العين.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الانفجار أسفر عن مقتل اثنين من عناصر تلك الفصائل الموالية لتركيا وإصابة 8 آخرين.// انتهى //14:36ت م0106