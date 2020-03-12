إسلام آباد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساتفقت باكستان والصومال على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة البلدين.جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت اليوم بين وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونظيره الصومالي أحمد عيسى عوض.وأوضحت الإذاعة الباكستانية الرسمية أن الجانبين بحثا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك السياسة الخارجية والتجارة والتعاون وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //15:30ت م0125