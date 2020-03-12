الطائف 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة .‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع للأمواج على المحافظات الساحلية وتضمن الإنذار تأثر محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ، مشيراً إلى الحالة الجوية تستمر حتى الساعة 10 مساء، إضافة إلى ورود إنذار من الهيئة يشير إلى تأثر محافظات الخرمة والطائف والعاصمة المقدسة والمويه وتربة ورنية بموجة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم .‎ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.‎وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنية السلامة للجميع.// انتهى //15:39ت م0129