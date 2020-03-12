الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عن فتح باب الترشيح للجائزة لدورتها العاشرة واستقبال الترشيحات حتى 31 ديسمبر 2020 .وكشفت الجائزة أن مجالات الجائزة هي : جائزة الترجمة لجهود المؤسسات والهيئات، وجائزة الترجمة لجهود الأفراد، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، وجائزة الترجمة في العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى .وأوضح الأمين العام لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الدكتور سعيد السعيد أن الجائزة تعمل عبر مجالاتها الستة على إفساح المجال للتقارب بين عناصر الفكر العلمي من خلال هذه النافذة المهمة نافذة الترجمة التي تنظر إلى الإبداع الإنساني بوصفه كلا واحدا بما يخدم البشرية ويتيح المجال لتلاقح الأفكار وقراءة المنجز الحضاري في مختلف عناصره .ودعا السعيد إلى أن يستوفي المتقدمون للترشيح للجائزة من خلال زيارة موقع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة وطباعة استمارة الترشيح من الموقع الالكتروني : (Translationaward.kaple.org.sa ) ، كما ترسل الترشيحات على العنوان التالي : المملكة العربية السعودية، الرياض ص.ب 86424 الرياض 11622 .// انتهى //15:58ت م0132