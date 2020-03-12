المهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد المائية في محافظة المهرة التي تتضمن توزيع 16 صهريجاً لنقل المياه العذبة بحضور محافظ المهرة الشيخ محمد علي ياسر، وأمين المحافظة سالم عبدالله نيمر، ووكيل الشؤون الفنية سالم العبودي، ومدير مكتب البرنامج في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان، ومديري المديريات ومندوبيهم.وسيغذّي مشروع توزيع صهاريج المياه نحو 30 ألف مستفيد من المياه العذبة في المحافظة ومديريات الغيضة، ومنعر، وقشن، وحوف، وحات.وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة المهرة المهندس عبدالله باسليمان في كلمة خلال التدشين: "إننا في هذا اليوم وانطلاقاً من الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للأخوة الأشقاء في الجمهورية اليمنية، واستكمالاً لخطة البرنامج الهادفة إلى دعم القطاعات الحيوية في اليمن، ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها، بما في ذلك قطاع إمدادات المياه، الذي يدعمه البرنامج لتوفير المياه في عدد من المحافظات اليمنية، وذلك من خلال مشاريع متنوعة، شملت إدارة شبكات المياه وحفر الآبار ونقل المياه عبر الصهاريج، فإنه يسعدنا في هذا اليوم تسليم السلطة المحلية في المحافظة 16 صهريجاً للمياه، ذات مواصفات حديثة سيكون من شأنها بإذن الله الإسهام في تعزيز هذا القطاع المهم".وأوضح المهندس باسليمان أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدأ نشاطه التنموي في اليمن، وكانت محافظة المهرة أولى المحافظات التي حظيت بالاهتمام من خلال إقامة عدة مشاريع في مختلف القطاعات التي يعمل عليها البرنامج, عادّا مشروع تأهيل وتطوير مطار الغيضة وبناء المدارس ومركز غسيل الكلى والمشاريع المرتبطة بالزراعة والثروة السمكية والمياه والكهرباء شاهداً على ذلك وتجسيداً للعلاقة العميقة بين البلدين وإدراكاً للمصير المشترك وإيماناً من المملكة بتقديم يد العون للأشقاء في اليمن، وفق إستراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات، بهدف خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد، واستقرار العملة اليمنية.ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آلية لتشغيل مشروع صهاريج نقل المياه في مديريات المحافظة، وذلك بهدف ضمان استدامة المشروع والاستفادة الفعلية والحقيقية منه.ويعمل البرنامج على دعم قطاع المياه في محافظة المهرة عبر مشاريع إدارة الموارد المائية ومشاريع حفر الآبار الجوفية وتزويدها بمضخات الطاقة الشمسية في مختلف مديريات المحافظة، كما يدعم البرنامج هذا القطاع المهم عبر مشروع الخط الناقل للمياه بطول 20 كلم من وادي فوري ووادي جزع إلى مديرية الغيضة الذي يغذي أكثر من 60 ألف مستفيد في المحافظة.// انتهى //16:00ت م0134