المكلا 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت , 14 عملية جراحية منها 13 حالة قسطرة قلب، وحالة واحدة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الرابع من الحملة ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 71 عملية جراحية.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.//انتهى//16:04ت م0135