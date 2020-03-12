عدن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم بالسفير الأمريكي لدى بلاده كريستوفر هنزل.وناقش اللقاء تطورات الأوضاع باليمن في ضوء تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة.وأوضح "الحضرمي" - وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن تعليق عمل الفريق الحكومي يأتي نتيجة لاستمرار التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية وسوء استغلالها لاتفاق الحديدة والهدنة الناتجة عنه للحشد والتصعيد لحربهم العبثية.وقال الوزير اليمني: إن الحوثيين يرفضون السماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول إلى خزان صافر على الرغم من تكرار الدعوة لذلك من قبل الحكومة الشرعية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، لافتًا النظر إلى أن ذلك يتطلب إدانة وإجراءات حازمة من قبل مجلس الأمن ضد الميليشيات الحوثية وقياداتها تفاديًا لحدوث كارثة بيئية خطيرة في البحر الأحمر.// انتهى //17:17ت م0164