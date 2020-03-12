القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم أن اللقاء تناول أوجه الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.// انتهى //17:17ت م0165