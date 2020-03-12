الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسنظمت TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم اليوم محاضرة لمنسوبيها، حول فيروس كوفيد 19 (كورونا) المستجد، في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.وتأتي المحاضرة التي نظمتها TBC ضمن إجراءات الشركة المتسارعة لرفع مستوى الاستعداد بين منسوبيها لمواجهة خطر الفيروس المستجد، وقدمها الدكتور حسام زواوي أستاذ الأحياء الدقيقة المساعد بكلية الطب جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن المرض وتاريخه وكيف ينتقل وطرق الوقاية منه.واستهدفت المحاضرة مستويين من التوعية، مستوى رفع استعداد منسوبي الشركة لوقاية أنفسهم من أي إصابة محتملة في أثناء العمل، سواء في مقر الشركة، أو مواقع العمل في جميع أنحاء المدرسة، ومستوى رفع الاستعداد لمنع تسلل الفيروس إلى المرافق التعليمية المنوطة نظافتها بالشركة حول المملكة، وتبلغ نحو 3320 مدرسة.وأشار الرئيس التنفيذي لشركة TBC المهندس فهد الحماد إلى أن المحاضرة "تأتي ضمن برامج الشركة التوعوية التي تواكب بها جميع الأحداث ذات الصلة بسلامة منسوبيها في المقر الرئيس وفي جميع مواقع العمل، حرصاً منا على سلامة إخواننا وأخواتنا منسوبي الشركة سلمهم الله جميعاً، كما أن الخطوة تأتي حرصاً من شركتنا على الاضطلاع بواجبها الوطني، مواكبة لجهود المملكة الرامية إلى نشر الوعي الصحي اللازم لوقاية المواطنين من الفيروس المستجد."ومن جهة أخرى أكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات الجامعية والشؤون الإعلامية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور فيصل الماجد، حرص الجامعة على أداء واجبها الوطني والمجتمعي من خلال تكثيف حضورها في مثل هذا الظرف الذي يمر به العالم كله، "لنشر الثقافة الصحية التي تعد خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة وغيرها من العوارض الصحية المستجدة على المجتمعات، مثنياً على خطوة شركة TBC التي اتخذتها لتوعية منسوبيها، ومهيباً بجميع الشركات والقطاعات اتخاذ خطوات مماثلة."يذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة. // انتهى //17:27ت م0167