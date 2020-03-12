الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعيّة "برنامج تطوير الخريجين" بنسخته الأولى الذي يسعى لتزويد خريجي الجامعات السعوديين من أهالي الدرعية بمجموعة كبيرة من الفرص التدريبية والمهنية في المجالات كافة, حيث صمم لسد الفجوة بين المرحلة الجامعية والحياة المهنية.واستُحدث برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين في نوفمبر2019 انسجاماً مع رسالة هيئة تطوير بوابة الدرعية الرامية إلى تعزيز سبل التفاعل مع المجتمع المحلي في الدرعية من خلال استقطاب المواهب المحلية وإنشاء اقتصاد قوي يُسهم في بناء مستقبل المملكة.ويمتد البرنامج 12 شهراً ينتقل خلالها المتدرب بين أربع مراحل تدريبية تتضمن التدريب على رأس العمل في أقسام مختلفة, إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي تُساعد الخريجين على اكتساب مجموعة من المهارات العملية والنظرية بالغة الأهمية لتطوير كفاءاتهم.كما يُركز البرنامج على تطوير أهم المهارات المهنية مثل التواصل الفعال ومهارات الإلقاء وإدارة المشاريع. إضافة إلى المهارات الشخصية، بما فيها الفكر التحليلي والتواصل وإدارة الوقت وبناء العلاقات والتركيز على تحقيق الإنجازات وروح المبادرة.وأوضح الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في هيئة تطوير بوابة الدرعية المهندس عبدالله الغانم أن هذه المرحلة تتّسم بأهميتها البالغة بالنسبة للشباب السعودي عموماً، والمرأة السعودية على وجه الخصوص, حيث تُشكل السيدات غالبية الملتحقين في برنامج الدرعية لتأهيل الخريجين, مؤكدا سعي هيئة تطوير بوابة الدرعية لتطوير المنطقة بشكل عام والتركيز على خدمة مجتمع الدرعية بشكل خاص.وقال: "ضمن إطار سعينا الدؤوب لتطوير مجتمع الدرعية نُدرك تماماً ما يلزمنا لتمهيد الطريق أمام مواهب المستقبل, حيث أثبت الملتحقون في البرنامج تميزهم وجدارتهم، وكُلي ثقة بأنّه سيكون لهم أدوار رئيسية في بناء مستقبل المملكة، وهذا ما يزيدنا فخراً بهذه الخطوة".مما يذكر أن البرنامج لدى إطلاقه في نوفمبر الماضي انضم إليه 19 خريجاً من الدرعية، ومن المتوقع أن يستكمل خريجو هذا البرنامج بحلول نوفمبر2020, وأقامت هيئة تطوير بوابة الدرعية العديد من الورش التدريبية ومعرضاً للوظائف في العام 2019 لتعزيز دورها الاجتماعي في تطوير المواهب المحلية.// انتهى //17:30ت م0168