القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأغلقت السلطات المصرية بهيئة موانئ البحر الأحمر ميناءي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية.وأوضح رئيس الهيئة اللواء بحري خالد زهران أن قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى إيقاف جميع الأنشطة البحرية على جميع الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.// انتهى //17:34ت م0170