مدريد 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسسجّلت إسبانيا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ إلى قرابة ثلاثة آلاف شخص اليوم، وكذلك تضاعف عدد الوفيات تقريباً ليبلغ 84 حالة، كما أعلنت الحكومة إصابة وزيرة بالمرض.ووفق الحصيلة الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ عدد المصابين 2968 مقابل إصابة 2140 الأربعاء، في حين ارتفع عدد الوفيات من 48 إلى 84 حالة.// انتهى //17:40ت م0171