الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسصدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, باعتماد (جمعية منتدى الخبرة السعودي) جمعية أهلية وفق تشكيلها ولائحتها التنفيذية المعتمدة.وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد بن حسن الشهري باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين والجمعية العمومية لجمعية منتدى الخبرة بهذه المناسبة, لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد جمعية منتدى الخبرة السعودي جمعية أهلية, منوها بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, للجمعيات وتشجيع العمل المجتمعي التطوعي من خلال الجمعيات الأهلية التطوعية ذات النفع العام الذي يعد من أهداف رؤية المملكة 2030 التي أعطت مساحة كبيرة للعمل المجتمعي التطوعي وفق رؤية صائبة وناجحة مدركة أهمية مشاركة فعاليات المجتمع في بناء وتطور وتقدم المملكة.وأكد أن الجمعية تملك رسالة ورؤية وأهداف تسعى من خلالها لبذل أقصى الجهود الممكنة لخدمة الوطن, داعياً الله عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى //17:41ت م0172