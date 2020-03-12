القطيف 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأوضح رئيس مجلس الإدارة مهدي الجارودي أن إجمالي المساعدات المقدمة للأسر المستفيدة في شهر فبراير للعام 2020م بلغ 418,053 ريالاً، ساهمت في تغطية احتياجات 811 حالة.وبين تقرير المساعدات أن برنامج كافل اليتيم استفادت منه 123 حالة وبلغت مصروفاته 45,742 ريالاً، تنوعت بين مساعدات دائمة نقدية وعلاج وصيانة وشراء أجهزة ومساعدات عينية ومساعدات مدرسية وغيرها ، وشمل مصروفات برنامج شؤون الأسر ؛ مساعدات نقدية دائمة وطارئة ومساعدات عينية بلغت في مجملها 46,612 ريالاً تم صرفها لـ 54 حالة ، واحتل برنامج شؤون المساكن الصدارة في مساعدات شهر فبراير بمبلغ 158,860 ريالا، استفاد منها 30 حالة، بينما كانت مصروفات برنامج الزواج الميسر 45,500 ريال غطت بعض الاحتياجات لـ 6 حالات.وأشار التقرير إلى أن المساعدات التعليمية قدمت لـ 329 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بمبلغ 68,060 ريالاً، والمساعدات الشتوية بمبلغ وقدره 22,050 ريالاً لـ147 حالة ، وبلغت مصروفات برنامج المساعدات الصحية ومشروع تأهيل مصابات الحريق 31,228 ريالًا لـ 122 حالة.وأفاد التقرير أن المساعدات الشهرية لشهر فبراير ارتفعت بأكثر من 50% ، وسوف تستمر على نفس الوتيرة بفضل الله ثم دعم الأخوة المشتركين والمتبرعين الذين يمثلون الدعامة الرئيسية للمساعدات الشهرية .// انتهى //17:41ت م0173