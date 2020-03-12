بيروت 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واساستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وبحث معه آخر المستجدات في لبنان والعالم، لاسيما تفشي فيروس كورونا.كما التقى الرئيس بري بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في لبنان دوروثي شيه، بعد تسلمها مهامها كسفيرة لبلادها خلفا للسفيرة إليزابيث ريتشارد، وكان اللقاء مناسبا لاستعراض الأوضاع العامة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.كما استقبل سفير روسيا الاتحادية في لبنان ألكسندر زاسبكين، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية - الروسية.// انتهى //18:28ت م0188