الخرطوم 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في مكتبه اليوم، بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو قراند والوفد المرافق له الذي يزور السودان حاليا.وأكد حمدوك في تصريح صحفي أن السودان يُعد من الدول المستضيفة للاجئين لأكثر من خمسة عقود ويستضيف ما يفوق مليون لاجئ من دول مختلفة، مبيناً أن هنالك مليون وثمان مئة نازح في السودان وما يقارب سبع مئة ألف لاجئ سوداني في الدول المجاورة للسودان .وأشار إلى أن اللقاء تناول معالجة قضية اللاجئين الموجودين في السودان، والسودانيين اللاجئين والنازحين في دول أخرى أو داخل البلاد.من جهته، أكد فيليبو استمرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دعم عملية السلام في السودان وحشد المزيد من الموارد، معلناً بدء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في حشد ما يقارب (40) مليون دولار لدعم هذه الأنشطة وستستمر في حشد المزيد.وأوضح فيليبو أن اللقاء تطرق إلى الدور الإقيلمي الذي يمكن أن يلعبه السودان في عملية تحقيق السلام في الإقيلم من خلال توليه حالياً قيادة منظمة الإيقاد بما يسهم في عودة اللاجئين الموجودين في السودان إلى بلادهم .وعبر فيليبو عن امتنانه لاهتمام الحكومة بمعالجة قضايا اللاجئين ، مشيراً إلى التزام المفوضية بالاستمرار في العمل مع الحكومة كونها فرصة جيدة لتكثيف الجهود معاً في هذا الشأن، مؤكداً استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم للحكومة حتى تتمكن من القيام بعمليات تسجيل اللاجئين وتقديم الخدمات لهم.// انتهى //18:53ت م0195