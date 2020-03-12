الجزائر 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسعقدت اليوم في الجزائر الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية-الجزائرية (كوميفا) برئاسة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان.وأوضح بيان مشترك أن هذا الاجتماع كان فرصة لتقييم الوضع حول جميع الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين، لاسيما مشاريع الشراكات الثنائية في مجال المالية والاستثمار وصناعة السيارات والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصناعات الغذائية وكذا قطاعات التكنولوجيات الحديثة والسياحة.واستعراض الجانبان مشاريع الاتفاقات المسجلة في جدول أعمال الدورة الـ5 للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، وفقا للأجندة السياسية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا للسداسي الأول من السنة الجارية.وعلى هامش الاجتماع تبادل الوزيران وجهات نظرهما حول المسائل الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما الملف الليبي ومسألة الصحراء الغربية والوضع في الساحل ومالي وآخر التطورات في الشرق الأوسط.// انتهى //18:57ت م0197