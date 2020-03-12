واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلنت بلدية مقاطعة ميامي الأمريكية اليوم، إلغاء بطولة ميامي المفتوحة للتنس، التي تجذب سنوياً أبرز لاعبي ولاعبات التنس من مختلف أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.ويأتي قرار إلغاء هذه البطولة السنوية، التي كان من المفترض أن تنطلق في 23 مارس، بعد قرار مشابه لبطولة إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا بسبب مخاوف انتشار الوباء.// انتهى //18:58ت م0198