الخرطوم 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأكدت وزارة الخارجية السودانية سلامة نتائج الفحص الطبي للطلاب السودانيين بالحجر الصحي بأبوظبي الذين أجلتهم دولة الإمارات من مدينة ووهان الصينية، حيث أثبتت الفحوصات سلامتهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا.وأشارت في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن فترة الحجر الصحي للمقيمين في المدينة الإنسانية ستنتهي في 17 مارس الجاري، مؤكدة متابعة شؤون الطلاب السودانيين في الحَجر الصحي لحين وصولهم إلى البلاد سالمين.// انتهى //19:07ت م0199