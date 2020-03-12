اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.06 %
الخميس 1441/7/17 هـ الموافق 2020/03/12 م واس
بيروت 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 0.06 %, أي ما يعادل 0.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 617.64 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 418 ألفاً و522 سهماً، بقيمة 3 ملايين و684 ألفاً و523 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 24 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و117 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و121 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:08ت م
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