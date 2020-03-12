الجزائر ١٧ رجب ١٤٤١ هجري الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠ م واسأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون اليوم ، بإغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، بسبب كورونا ابتداء من اليوم.وحسب بيان رئاسة الجزائرية، فبعد استشارة الوزراء المعنيين، أمر الرئيس تبون، بإغلاق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ابتداء من اليوم، وإلى انتهاء العطلة الربيعية يوم 5 أبريل المقبل.كما أمر بإغلاق الجامعات ومعاهد التعليم العالي، ما عدا الكليات التي مازالت تجري فيها الامتحانات الاستدراكية.ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا.// انتهى //19:28ت م0205