واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واستراجعت أسعار النفط اليوم أكثر من ستة بالمئة، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيوداً على الرحلات القادمة من أوروبا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا.وبحسب معلومات إدارة الطاقة الأمريكية، انخفض خام برنت 2.29 دولار بما يعادل 6.4 بالمئة إلى 33.50 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي 1.66 دولار أو خمسة بالمئة ليسجل 31.32 دولار.// انتهى //19:29ت م0206