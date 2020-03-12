تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسحقّق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، المركز الأول على مستوي المناطق في تقرير المتسوق الخفي بنسبة 95%ويكشف المتسوق الخفي تجربة العميل، من خلال تقييم المعايير التي تتمثل في المظهر الخارجي للفرع، والوصول اليه وتجهيز الاحتياطات الخاصة، ومواقف الزوار، والأمن والسلامة، ومظهر الفرع الخارجي، وجاهزية المكان، وقسم خدمة العملاء، ومنطقة الانتظار.وتشمل المعايير كذلك صورة الموظف وتعامله بما فيها موظف الاستقبال، وموظف خدمة العملاء، والالتزام بتحقق المعايير وشروط تقييم الخدمة والمعرفة بالخدمات ووقت تنفيذ الخدمة. وتتضمن أيضا الجانب التقني وتعامل ومهنية موظف مركز الاتصال وتنفيذ الخدمة وحل المشكلات وسرعة الرد والوقت المستغرق والترحيب والمهنية.وأوضح مدير عام فرع للوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، أن هذه النسبة تأتي بجهود الزملاء والزميلات في المنطقة، مشيرا إلى أن الفرع سيعمل بتعاون وجهود الجميع لتحقيق أعلى نِسَب الرضى، مؤملًا منهم بذل الجهد للتواصل في مسيرة التميز والإبداع.// انتهى //19:38ت م0208