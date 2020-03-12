الرباط 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسدعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني المغاربة إلى ضرورة أن يكون التعامل مع وباء كورونا تعاملاً جدياً، لكن بدون مبالغة أو تهويل، لتفادي الإضرار بمصالح المواطنين وبالقطاعات الاقتصادية وبالبلد ككل.وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن رئيس الحكومة أعلن أن المغرب، وبتنسيق تام مع منظمة الصحة العالمية، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بناء على التطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، وبناء على التطور الوبائي للمرض في المغرب، الذي لازال في المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية أحصت جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، وتتبعت وضعيتهم.وأضاف المسؤول المغربي، أن السلطات شددت تدابير المراقبة في المطارات، وفي الموانئ وفي مختلف المداخل البرية للمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية العامة لمكافحة الوباء، وقامت بتشكيل آلية لليقظة الإستراتيجية، للتعامل مع تأثيرات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاديات عدد من الدول التي يتعامل معها المغرب بشكل كبير.// انتهى //19:38ت م0209