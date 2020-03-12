الرياض17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم تأجيل مباراتي إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي وضيفه ليون الفرنسي، بسبب فيروس كورونا المستجد.وجاء تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين الثلاثاء المقبل، غداة الإعلان عن إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني بالفيروس مما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه وجهازه الفني رهن الحجر الصحي الذي يخضع له أيضا كامل أفراد ريال مدريد بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، مما دفع رابطة دوري كرة القدم الإسباني إلى تعليق مباريات الدوري الإسباني للمرحلتين المقبلتين على الأقل.// انتهى //19:54ت م0210