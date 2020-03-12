تبوك 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسعقدت اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة تبوك اجتماعًا بمقر إمارة المنطقة، اليوم ، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة.واستعرض المجتمعون الاستعدادات والجاهزية من قبل الجهات الحكومية كافة لمواجهة حالات الطوارئ ومن ضمنها الحالة المطرية التي تمر بها منطقه تبوك خلال هذه الفترة.// انتهى //19:54ت م0211