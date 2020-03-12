المنامة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأدنت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي في جمهورية العراق، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد قوات التحالف.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم دعم البحرين لقوات التحالف الدولي فيما تبذله من جهود كبيرة لأجل أمن واستقرار جمهورية العراق والمنطقة، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية والقوى الداعمة لها.// انتهى //20:42ت م0214