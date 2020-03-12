القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيسة المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن شكري سلم "بوريل"، رسالتين موجهتين من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من "شارل ميشيل"، رئيس المجلس الأوروبي، و"أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، بشأن آخر التطورات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.وأشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد من قضايا المنطقة وبخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط.//انتهى//21:21ت م0225