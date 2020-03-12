القاهرة 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمال العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد التحالف الدولي.وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، وقوف مصر مع العراق في التصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره ويحول دون تحقيق تطلعات شعبه الكريم، معربة عن خالص التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.//انتهى//21:37ت م0229