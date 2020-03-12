الرياض 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واس‎اختار منتدى الاقتصادي العالمي ، معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، للانضمام إلى منتدى القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يجمع هذا العام 115 من الشباب لمن هم دون سن الأربعين والأكثر تفوقاً في مجالات قادة الأعمال والموظفين الحكوميين ورواد الأعمال الاجتماعيين وخبراء التكنولوجيا والفن.‎مما يذكر أن البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أسس منتدى القيادات العالمية الشابة عام 2004م للوصول إلى عالم يتحمل فيه القادة مسؤولية تحقيق مستقبل زاهر ومستدام، وفي الوقت الذي يواجه العالم الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.// انتهى //21:38ت م0235