مسقط 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسأعلنت شركة الطيران العماني / الناقل الوطني لسلطنة عمان / اليوم تعليق جميع رحلاته الجوية المجدولة بين السلطنة ودولة الكويت اعتبارا من 14 مارس الجاري وحتى إشعار آخر.وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن ذلك جاء بناء على قرار الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت تعليق الرحلات التجارية من مطار الكويت الدولي وإليـه بـدءا من يوم غد الجمعة الموافق 13 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.ودعا البيان الصادر عن الشركة إلى متابعة التحديثات حول رحلات الطيران العماني إلى دولة الكويت بالإضافة إلى جميع عمليات النقل الأخرى عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية.// انتهى //22:15ت م0238