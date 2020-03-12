لندن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسواصل الجنية الإسترليني اليوم تراجعه مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" متأثراً بالمخاوف من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصادين المحلي والعالمي.وتُداول الباوند منخفضاً مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة 1.51 % مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.2626 دولار، وأمام العملة الأوروبية بنسبة 1.13 % إلى 1.1262 يورو.// انتهى //22:15ت م0239