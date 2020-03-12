واشنطن 17 رجب 1441 هـ الموافق 12 مارس 2020 م واسقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض اليوم:" إنه من المحتمل تمديد حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة مدة أطول، ومن الممكن أيضاً تقليصها".وكان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعلق مؤقتاً السفر من أوروبا لمدة 30 يوماً ما عدا المملكة المتحدة، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأعرب الرئيس عن أمله في أن يلغي القيود على السفر مع أوروبا والصين في أسرع وقت ممكن، محذرًا من "عواقب كبيرة" على الاقتصاد جرّاء حظر السفر من أوروبا.وأكد أنه لم يبلغ القادة الأوروبيين مسبقاً بقرار حظر سفر رعاياهم لأن فعل ذلك "يستلزم وقتاً".وتنطبق القيود على معظم الرعايا الأجانب الذين كانوا في 26 دولة في منطقة شنغن خلال 14 يوماً قبل وصولهم المخطط إلى الولايات المتحدة.وأوضح البيت الأبيض أيضاً أن قيود السفر لن تنطبق على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //23:08ت م0248